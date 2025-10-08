اليوم.. طرح فيلم المغامرة العائلي GROW في دور العرض المصرية

ينطلق الفيلم العائلي الكوميدي GROW، في دور العرض المصرية ابتداءً من اليوم 8 أكتوبر، في تجربة مليئة بالمغامرة والمشاعر الإنسانية الدافئة، بطولة جولدا روشوفيل المعروفة بدور الملكة شارلوت في سلسلة Bridgerton الشهيرة.

تدور أحداث GROW في بلدة إنجليزية صغيرة تعيش هوسًا سنويًا بمسابقة القرع العملاق. تضطر "دينا" (جولدا روشوفيل) إلى استقبال ابنة أختها المنقطعة عنها "تشارلي" (بريا روز بروكويل) قبيل موعد المسابقة، لتبدأ بينهما رحلة مليئة بالمواقف الطريفة، المنافسة، والمفاجآت غير المتوقعة. وبينما تحتدم المنافسة، تزدهر صداقات جديدة وتنبت مشاعر دفينة، لتتغير أحوال البلدة كلها بفعل الدفء الذي يجمع بين أفرادها.



الفيلم من إخراج جون مكفايل، وتأليف نيك جوثي، ويشارك في البطولة نيك فروست، جيريمي سويفت، بريا روز بروكويل، وتيم ماكنيرني.

GROW هو فيلم عائلي دافئ مناسب لجميع الأعمار، يحمل رسالة إنسانية عن الانتماء، وقوة العائلة، وأهمية التعبير عن المشاعر بدلاً من كبتها، في قالب يجمع بين الضحك والعاطفة. كما يطرح تساؤلات عن حدود المنافسة، وأثرها على العلاقات الإنسانية، إلى جانب قيم الصبر، النزاهة، والتعاطف التي تتجلى في شخصياته.