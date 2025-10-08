قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
تحقيقات وملفات

اتصال مصري فرنسي لبحث إنهاء أزمة غزة.. وخبير بالشأن الفرنسي يوضح

ياسمين القصاص

يأتي الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

ويعكس هذا التواصل عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وتقارب رؤى الجانبين بشأن عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 قال خالد شقير الصحفي المتخصص في الشأن الفرنسي، إنه يأتي هذا الاتصال في اطار التواصل والتشاور الدائم بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في عده ملفات  ذات الاهتمام المشترك منها دوليه وثنائية  وسط تقارب وجهات النظر في معظم هذه الملفات.

هيبة القارة العجوز وصعود اليمين المتطرف|هل تنتشل جيورجيا ميلوني الأوروبيين من الوحل؟

وأضاف "شقير" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه أحد من هذه الملفات هو الموقف المصري والفرنسي الداعي لانهاء الاعتداءات الاسرائيليه علي غزه، وتأتي زياره الرئيس ماكرون لمصر وبصفه خاصه بعد زيارته لمدينه العريش والذي شعر من خلالها هذه المعاناة غير المسبوقة لاهالي غزه فتغير الموقف الفرنسي بدرجه كبيره ادت الي اعتراف فرنسا بالدوله الفلسطينية.

وأشار شقير، إلى أن هذا الاتصال هو لإظهار الجهود التي بذلتها الدوله المصريه للتسريع في إنهاء اتفاق الإفراج عن الرهائن وبصفه خاصه أن ماكرون يراهن علي حكمه ودور مصر الرئيسي في انهاءهذه الازمه باسرع وقت ممكن تفاديا لاي تاخير في هذه المرحله، إذا ان الدوله الفرنسيه تعتبر مصر الراعي الاول للسلام.

وأجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالا هاتفيا مع السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول متابعة تطورات علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وبحث سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى القاهرة في أبريل 2025، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تحقيقا لمصالح الشعبين الصديقين.

كما أعرب الرئيس ماكرون خلال الاتصال عن خالص تهانيه للرئيس السيسي بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وانتخابه مديرا عاما للمنظمة، مؤكدا اعتزاز فرنسا بهذا الإنجاز المستحق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب من جانبه عن تقديره للموقف الفرنسي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي توج بإعلان فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في 22 سبتمبر 2025، خلال مؤتمر "حل الدولتين" الذي عقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، ثمن السيد الرئيس الخطوة الفرنسية التاريخية، مشيرا إلى ما تمثله من دفعة قوية لتشجيع مزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، التزاما بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول الاتصال بحث الجهود المشتركة لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، واستعراض المفاوضات التي تستضيفها القاهرة بين الأطراف المعنية، في إطار السعي لتنفيذ الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وأكد الرئيسان في هذا الإطار دعمهما للخطة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون أي عوائق، إلى جانب تبادل الرهائن والأسرى، والبدء في إعادة إعمار غزة مع التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

