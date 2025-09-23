قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
تحقيقات وملفات

شقير: تحذيرات ماكرون تعكس ثقته في القيادة المصرية

الاعتراف بدولة فلسطين
الاعتراف بدولة فلسطين
ياسمين القصاص

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتزايد الدعوات الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جاء الموقف الفرنسي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون ليؤكد التزام فرنسا التاريخي بمبادئ الحرية والعدالة، ويمنح القضية الفلسطينية دفعة جديدة نحو الاعتراف الكامل بحقوقها المشروعة.

وفي هذا الصدد، يقول خالد شقير ، الصحفي المختص بالشأن الفرنسي، ورئيس جمعيه مصر فرنسا 2000، إن أعلنت فرنسا اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة تاريخية طال انتظارها، وهذا القرار لم يكن مفاجئا، فقد دأب جميع رؤساء الجمهورية الخامسة، منذ شارل ديغول وحتى اليوم، على التأكيد على أهمية حل الدولتين كخيار استراتيجي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف شقير- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وصفته العديد من الأوساط بـ"الشجاع"، استجاب أخيرا لنداءات وتطلعات أسلافه من الزعماء الفرنسيين، بدءا من ديغول، مرورا بفرنسوا ميتران، ووصولا إلى جاك شيراك، وبهذا القرار، يعيد ماكرون الحق إلى أصحابه بعد أكثر من ثمانين عاما من الانتظار، منذ عام 1949.

وأشار شقير، إلى أن ماكرون الذي يتمتع بعلاقة وثيقة من الثقة مع القيادة المصرية، بدا حريصا خلال خطابه الأخير على إطلاق تحذيرات واضحة، مستخدما مفردات كثيرا ما ترددت في خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للتنبيه إلى خطورة الأوضاع في المنطقة وضرورة التحرك الحكيم لتفادي التصعيد.

وتابع: "رغم الدوافع الإنسانية والسياسية التي تقف وراء هذا القرار، فإن ماكرون لم يغفل مصالح بلاده الاستراتيجية، خاصة في جنوب المتوسط. فهو يدرك أن فرنسا تحتاج إلى تحالفات متينة مع شركاء فاعلين في المنطقة مثل مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر". 

واختتم: "ومن هذا المنطلق، جاء اعترافه بفلسطين في سياق يخدم القيم الفرنسية العريقة من جهة، ويعزز موقع فرنسا في توازنات الشرق الأوسط من جهة أخرى، وتعد خطوة موفقة، لأنها انتصار للحق، وتحقيق لمبادئ فرنسا التي لطالما رفعت راية الحريات، ورفضت انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام القوة المفرطة، مهما كانت المبررات". 

