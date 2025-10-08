حسني عبد ربه: حسام حسن تعامل بذكاء مع الضغوط.. ونتمنى حسم التأهل للمونديال الليلة



أشاد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بالدور الذي يلعبه المدير الفني حسام حسن مع لاعبي المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا أنه أثبت قدرته على قيادة الفراعنة بثبات وسط ضغوط كبيرة.



وقال عبد ربه في تصريحات له، إن حسام حسن يتحمل مسؤولية ثقيلة منذ توليه المهمة، ونجح في الخروج بنتائج إيجابية أبرزها أمام منتخب بوركينا فاسو، مشيرًا إلى أن «الحلم أصبح قريبًا من التحقق»، خاصة أن المدير الفني نفسه خاض تجربة كأس العالم كلاعب ويدرك جيدًا حجم التحدي.



وأضاف نجم الدراويش السابق أن مواجهة منتخب جيبوتي لن تكون سهلة كما يعتقد البعض، موضحًا: «على الورق ممكن نقول نكسب بنتيجة كبيرة، لكن في أرض الملعب كل مباراة لها حساباتها»، مؤكدًا ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل رسميًا للمونديال الليلة.



ويواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، ويكفيهم الفوز في لقاء الليلة لضمان التأهل رسميًا للمرة الرابعة في تاريخهم، قبل ختام التصفيات بمواجهة غينيا بيساو الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.