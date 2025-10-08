قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
رياضة

حسني عبد ربه: حسام حسن تعامل بذكاء مع الضغوط.. ونتمنى حسم التأهل للمونديال الليلة

أشاد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بالدور الذي يلعبه المدير الفني حسام حسن مع لاعبي المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا أنه أثبت قدرته على قيادة الفراعنة بثبات وسط ضغوط كبيرة.


وقال عبد ربه في تصريحات له، إن حسام حسن يتحمل مسؤولية ثقيلة منذ توليه المهمة، ونجح في الخروج بنتائج إيجابية أبرزها أمام منتخب بوركينا فاسو، مشيرًا إلى أن «الحلم أصبح قريبًا من التحقق»، خاصة أن المدير الفني نفسه خاض تجربة كأس العالم كلاعب ويدرك جيدًا حجم التحدي.


وأضاف نجم الدراويش السابق أن مواجهة منتخب جيبوتي لن تكون سهلة كما يعتقد البعض، موضحًا: «على الورق ممكن نقول نكسب بنتيجة كبيرة، لكن في أرض الملعب كل مباراة لها حساباتها»، مؤكدًا ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل رسميًا للمونديال الليلة.

ويواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ويتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، ويكفيهم الفوز في لقاء الليلة لضمان التأهل رسميًا للمرة الرابعة في تاريخهم، قبل ختام التصفيات بمواجهة غينيا بيساو الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

الذهب يواصل ارتفاعه

جنون المعدن الأصفر.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 21 يسجل 5410 جنيها للجرام

التقييمات الاسبوعية

طمن أولادك.. رابط تحميل التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف 2025-2026

طرق اسهل للمذاكرة

لو حاسس بالكسل.. 5 حيل نفسية تحفزك على المذاكرة لوقت أطول

بالصور

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

