قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
رئيس السلام.. الصفحة الرسمية للبيت الأبيض تحتفي بـ ترامب بعد اتفاق غزة
فوكس نيوز: انسحاب إسرائيلي تدريجي بعد تسليم الرهائن الأحياء
رشوان توفيق يقاضي نصابين انتحلوا شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي|خاص
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: الجميع يتمنى إتمام اتفاق بشأن غزة ماعدا نتنياهو

غزة
غزة
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ الجميع يتمنى اتمام اتفاق بشأن غزة في هذه المرحلة، عدا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا، أن من مصلحة كل طرف بغض النظر عن النوايا أن يتم الوصول إلى توافق، فحماس والمقاومة يريدان التسوية حتى تقف المقتلة

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الاتفاق ووقف إطلاق النار بحثًا عن نوبل وبحثًا عن المصالح الأمريكية على المدى البعيد وعلاقاته بدول المنطقة.

وتابع، أنّه من مصلحة الأمن القومي لمصر والدول العربية أن يكون هناك تسوية قائمة على أساس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حتى داخل إسرائيل، فإن هناك طبقة سياسية كبيرة تريد التسوية لأنهم يدركون أن إسرائيل تخسر كل يوم.

وتابع، أنّ هناك محددات أساسية لفهم نتنياهو، فلو كان الأمر بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي فقط لاستمر في العدوان طوال الوقت لأنه يعتقد أولًا على المستوى الموضوعي أن هناك فرصة تاريخية قد لا تتكرر لتحقيق إسرائيل الكبرى والتمدد إلى آخره، وأن التسوية أو الهدوء قد يجران عليه مشاكل سياسية داخلية وقد يتفكك الائتلاف، والإسرائيليون يريدون هدوءًا لبعض الوقت بعد أن تضرر الاقتصاد وصورتهم تضعضعت في الشارع، لكن في نفس الوقت الذي يملك الضغط عليه هو ترامب.

وأردف، أنّ هناك أجواء إيجابية للمفاوضات الجارية في مصر بين حماس وإسرائيل، وطبقا لما هو واضح، فإن الأمريكيين، لديهم رغبة حقيقية، لافتًا، إلى أن وجود كوشنر وستيف ويتكوف في المفاوضات، يعني أن هناك أساس يستندان إليه، كما ان وزير الخارجية الأمريكي قال قبل أيام، إنه جرى حل 99% من القضايا. 

عماد الدين حسين غزة قطاع غزة الاحتلال نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اللواء حاتم زين العابدين

رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الطلاق الصامت.. استشاري يوضح أبرز أسباب الانفصال في الكِبر

صورة أرشيفية

استشارية نفسية تكشف أسباب ارتفاع حالات الطلاق بين كبار السن

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: عملت على ترميم التداعيات التي حدثت في مصر بعد 2011 للإنطلاق نحو المستقبل.. أحمد موسى: رسائل طمأنة واضحة للمصريين

بالصور

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد