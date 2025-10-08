انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في الرياض

انطلقت في العاصمة الرياض، فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الرابع لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس أمناء المجمع، وذلك تحت عنوان: "الصناعة المعجمية العالمية: التجارب، الجهود، الآفاق".

أقيم الحفل الافتتاحي بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، والأمين العام للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، إلى جانب عدد كبير من القيادات الثقافية واللغوية، والمهتمين والمختصين في مجال اللغة العربية من داخل المملكة وخارجها.

وقال الدكتور محمد صافي مستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية في القاهرة، والأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العربية، في كلمته خلال المؤتمر، "أتيت لأقدم نموذجًا من نماذج إسهام مجمع اللغة العربية في مجالات الصناعة المعجمية، بما يُبرز الثراء اللغوي والمعرفي الذي يقدمه المجمع، بفضل عراقته التاريخية وتنوع لجانه العاملة في مختلف العلوم، لإنتاج معاجم تسهم في التعريف بالمصطلحات وتدعم جهود التعريب في التعليم والبحث العلمي والكتابة".

وأشار مستغانمي إلى أن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى إبراز جهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في تطوير الصناعة المعجمية، وهو هدف رئيسي من أهداف هذا الحدث العلمي والثقافي البارز.

وأوضح أن المؤتمر يسلط الضوء كذلك على إسهامات الدول العربية في مجال المعاجم والبحوث اللغوية، مشيرًا إلى أن هناك نماذج بارزة مثل معجم القاهرة، ومعجم الشارقة، ومعجم الملك سلمان، وغيرها من المشاريع التي تمثل إضافة حقيقية للرصيد المعجمي العربي.

كما لفت إلى أن بعض هذه المعاجم ترتبط بـ جوائز بحثية وتنافسية تهدف إلى تشجيع الباحثين والمختصين من مختلف الدول العربية، بل وحتى من غير الناطقين بالعربية، على تقديم دراسات رصينة تخدم اللغة العربية وتطوير مفرداتها ومناهجها المعجمية.