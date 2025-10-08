ضبط 3 محطات وقود قاموا بتجميع 53 طن بنزين وسولار بأسيوط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، برئاسة المهندس خالد محمد احمد وكيل الوزارة، وبالتعاون مع مباحث التموين، وهيئة الرقابة علي المواد البترولية، حملة تموينية مفاجئة على محطات الوقود بمركز ديروط

ضبط 3 محطات وقود قامت بتجميع نحو 53 ألف و700 طن من السولار والبنزين

أسفرت عن ضبط 3 محطات وقود قامت بتجميع نحو 53 ألف و700 طن من السولار والبنزين دون وجه حق، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء. يأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه وتوجيهات اللواء هشام ابوالنصر محافظ اسيوط بتكثيف الحملات التموينيه فى مختلف مراكز المحافظة.

وقال المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملة التموينية شارك وشارك بها كامل عبد الباسط مدير ادارة تموين ديروط، وعبدالناصر كامل عضو هيئة الرقابة علي المواد البترولية وأسفرت عن ضبط محطة وقود قامت بتجميع ٨ طن سولار ، وضبط محطة وقود قامت بتجميع ١٩.٦٠٠ طن بنزين٨٠ وكذا ١٠ طن سولار ، وضبط محطة وقود قامت بتجميع ٣.٢٠٠طن سولار وكذا ١٢.٨٠٠ طن بنزين ٨٠. وأكدت محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة، مشددة على ضرورة المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، حفاظًا على حقوق المواطنين.