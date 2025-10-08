إصلاح تسريب مياه بقرية متبول في كفر الشيخ .. صور

تابع بسيوني محمد، رئيس قرية متبول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم أعمال إصلاح تسريب مياه داخل القرية نتيجة كسر في ماسورة المياه الرئيسية.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة مشروعات البنية التحتية والتعامل السريع مع أي أعطال طارئة في المرافق الحيوية، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبإشراف عبود الصيفي، نائب القرى.

وجرى التعامل الفوري مع البلاغ، والدفع بفِرق الصيانة المختصة لإجراء أعمال الإصلاح اللازمة ورفع المياه المتسربة من موقع الكسر، وإعادة ضخ المياه للمنازل بشكل طبيعي بعد التأكد من سلامة التوصيلات.

وأكد رئيس القرية أن العمل يجري على مدار الساعة لمتابعة مشروعات البنية الأساسية ومواجهة أي طوارئ تتعلق بخدمات المياه أو الصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة المحلية التي تضع راحة المواطنين على رأس أولوياتها.