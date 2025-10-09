ضياء رشوان: الفصائل الفلسطينية وافقت على تجميد السلاح وليس نزعه

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، ضياء رشوان، أن الفصائل الفلسطينية وافقت على تجميد السلاح وليس نزعه، مشيرا إلى أنه لن تسلمه لأطراف غير عربية.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن هذا التاريخ من الإخلال بالالتزامات يجعل السؤال المطروح الآن هو: "ما هي الضمانات الحقيقية التي تضمن التزام إسرائيل؟"، مشددًا على أن الضمانة الوحيدة القادرة على فرض التنفيذ هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا من خلال شخص الرئيس دونالد ترامب، نظرًا لنفوذه المباشر على حكومة اليمين الإسرائيلي.

وتابع رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، أن قدرة الرئيس ترامب على الضغط على إسرائيل كبيرة للغاية، حتى دون وجود اتفاق مكتوب، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي هو الطرف الوحيد القادر على ضمان التزام حكومة اليمين الإسرائيلي بالاتفاق، في ظل ما وصفه بأنه "الراعي الأقوى" في العلاقة الثنائية بين واشنطن وتل أبيب.