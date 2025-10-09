أخبار أسوان.. بدء تلقى طلبات مرشحى مجلس النواب.. وتنظيم حملات تموينية بالمراكز والمدن

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 8/10/2025.

فقد استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المستشار حجاج سعد مفوض الدولة الجديد، عقب إستلامه لمهام عمله بالديوان العام بالمحافظة خلفاً للمستشار محمود يوسف، متمنياً له دوام التوفيق وحسن الأداء ، والنهوض بمنظومة العمل داخل المحافظة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الهام الذى تقوم به هيئة مفوضى الدولة فى فحص ، وبحث الدعاوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، وكذلك البت فى المنازعات الإدارية بين الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الرأى القانونى المحايد.

تفاصيل لقاء محافظ أسوان ومفوض الدولة الجديد عقب توليه مهام منصبه

جهود متنوعة

بدأت لجنة تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة أسوان الابتدائية، فى استقبال أوراق الراغبين فى خوض الانتخابات المقبلة، فى أول أيام عملها، اليوم الخميس.

ويتم دخول الراغبين بشكل متتالى لاستكمال أوراق الترشيح فى أحد قاعات المحكمة ثم الدخول فى غرفة تقديم الأوراق للجنة بالقاعة فى سهولة ويسر.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح يوم 8 اكتوبر وحتى يوم 15 اكتوبر تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء سماء المرشحين وتنشر بالأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

بدء تلقى أواراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بأسوان

أوضح المهندس محمد أبو الحسن بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 277 محضر متنوع.

تضمن 156 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كمية من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية ، لافتاً إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 121 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

تحرير 277 محضرا فى حملات تموينية بأسوان واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين