قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. بدء تلقى طلبات مرشحى مجلس النواب.. وتنظيم حملات تموينية بالمراكز والمدن

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 8/10/2025.

فقد استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المستشار حجاج سعد مفوض الدولة الجديد، عقب إستلامه لمهام عمله بالديوان العام بالمحافظة خلفاً للمستشار محمود يوسف، متمنياً له دوام التوفيق وحسن الأداء ، والنهوض بمنظومة العمل داخل المحافظة. 

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الهام الذى تقوم به هيئة مفوضى الدولة فى فحص ، وبحث الدعاوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، وكذلك البت فى المنازعات الإدارية بين الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الرأى القانونى المحايد. 

تفاصيل لقاء محافظ أسوان ومفوض الدولة الجديد عقب توليه مهام منصبه

جهود متنوعة

بدأت لجنة تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة أسوان الابتدائية، فى استقبال أوراق الراغبين فى خوض الانتخابات المقبلة، فى أول أيام عملها، اليوم الخميس. 

ويتم دخول الراغبين بشكل متتالى لاستكمال أوراق الترشيح فى أحد قاعات المحكمة ثم الدخول فى غرفة تقديم الأوراق للجنة بالقاعة فى سهولة ويسر. 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح يوم 8 اكتوبر وحتى يوم 15 اكتوبر تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء سماء المرشحين وتنشر بالأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

بدء تلقى أواراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بأسوان

أوضح المهندس محمد أبو الحسن بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 277 محضر متنوع. 

تضمن 156 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كمية من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية ، لافتاً إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 121 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

تحرير 277 محضرا فى حملات تموينية بأسوان واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز

العد التنازلي لشهر رمضان 2026.. تعرف على موعد الصيام وأول أيامه فلكيًا

العد التنازلي لشهر رمضان 2026.. تعرف على موعد الصيام وأول أيامه فلكيا

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

عملوها الرجالة.. نجوم الفن يحتفلون بتأهل منتخب مصر لكأس العالم

محمد سعد

كأس العالم جالنا في تاكسي.. محمد سعد يحتفل بتأهل مصر للمونديال

منتخب مصر

بيتتقد الاتحاد بلاش.. خالد بيومي ينتقد المسئولين عن الرياضة بسبب تواجدهم في المغرب

بالصور

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد