بغرض السرقة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة وابنتها داخل منزلهما بأسوان

شهدت منطقة الصداقة فى أسوان واقعة تمثلت فى مصرع سيدة وابنتها فى ظروف غامضة فى إحدى الوحدات السكنية .

وبدأت القصة عندما لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، بإحدى العمارات السكنية بأسوان في ظروف غامضة، وتم فحص مسرح الجريمة بواسطة الجهات المختصة.

وقد نجح رجال مباحث مديرية أمن أسوان فى إلقاء القبض على الجانى فى مصرع سيدة وابنتها في ظروف غامضة، بعد مرور ساعات قليلة من الجريمة التى شهدتها منطقة الصداقة القديمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وجاء ذلك بعد تكثيف رجال مباحث مديرية أمن أسوان لجهودهم لتحديد موقع وجود الجانى وهويته وعلى الفور تم إعداد قوة أمنية والقبض عليه.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية، إخطاراً يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية، بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان .

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لفك لغز مصرع أم ونجلتها داخل شقتهم السكنية في ظروف غامضة، والوصول إلى الجاني وراء الواقعة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .