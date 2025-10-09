قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى الشمال
وزير الخارجية الإيطالي: مستعدون للقيام بدورنا لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة
محمد ثروت: أرحب بتقديم ديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية|فيديو
إعلام عبري : وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ عند الـ 12 ظهراً
أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
محافظات

بغرض السرقة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة وابنتها داخل منزلهما بأسوان

محمد عبد الفتاح

شهدت منطقة الصداقة فى أسوان واقعة تمثلت فى مصرع سيدة وابنتها فى ظروف غامضة فى إحدى الوحدات السكنية .

وبدأت القصة عندما لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، بإحدى العمارات السكنية بأسوان في ظروف غامضة، وتم فحص مسرح الجريمة بواسطة الجهات المختصة.

وقد نجح رجال مباحث مديرية أمن أسوان فى إلقاء القبض على الجانى فى مصرع سيدة وابنتها في ظروف غامضة، بعد مرور ساعات قليلة من الجريمة التى شهدتها منطقة الصداقة القديمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وجاء ذلك بعد تكثيف رجال مباحث مديرية أمن أسوان لجهودهم لتحديد موقع وجود الجانى وهويته وعلى الفور تم إعداد قوة أمنية والقبض عليه.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية، إخطاراً يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية، بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان .

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لفك لغز مصرع أم ونجلتها داخل شقتهم السكنية في ظروف غامضة، والوصول إلى الجاني وراء الواقعة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

