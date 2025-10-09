دير "الأنبا بيشوي" يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي ومحافظ البحيرة

استقبل دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، السيدة أنچلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر والدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، وعدد من القيادات بالمحافظة.

دعم التعاون الثقافي والسياحي

زار الضيوف كنائس ومعالم الدير الأثرية، وخلال الجولة استمعوا إلى شرح لتاريخ الدير وأبرز الأماكن التاريخية والروحية به.

هذا وفي ختام الزيارة أعربت السفيرة أنچلينا عن إعجابها الشديد بالتراث الديني والثقافي، وحفاوة الاستقبال من الآباء رهبان الدير.

يُذكر أن الزيارة جاءت في إطار دعم التعاون الثقافي والسياحي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يُمثل الدير أهم محطات مسار العائلة المقدسة في مصر.