قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مرور مريب.. كويكب غامض يمر قرب الأرض دون أن يكتشفه أحد| ما القصة؟

كويكب
كويكب
أمينة الدسوقي

شهد كوكب الأرض، فى بداية أكتوبر 2025، حدثا فلكيا نادرا تمثل في مرور كويكب صغير يعرف باسم 2025 TF على مسافة لا تُصدق، لم تتجاوز 428 كيلومترا فوق القارة القطبية الجنوبية، وهي مسافة قريبة من مدار محطة الفضاء الدولية. 

اقتراب غير مسبوق من الأرض 

ويعد هذا مرور الكويكب الصغير المعروف باسم 2025 TF ثاني أقرب مرور مسجل لكويكب من الأرض دون أن يصطدم بها.

اكتشاف متأخر بعد مغادرته

وبحسب موقع New Atlas نقلاً عن بيانات الاتحاد الفلكي الدولي ومركز الكواكب الصغيرة، فإن الكويكب عبر النقطة الأقرب في تمام الساعة 00:47:26 بتوقيت UTC، دون أن يتم رصده مسبقاً ولم يُكتشف وجوده إلا بعد ست ساعات تقريبا، حين التقطه مرصد "كيت بيك-بوك" في ولاية أريزونا، ثم ظهر لاحقا في بيانات مسح "كاتالينا السماوي" بعد ساعتين من لحظة مروره الأخطر.

حجم صغير وتهديد محدود

ورغم قربه الشديد، فإن الكويكب لم يكن يشكل خطراً على كوكب الأرض، إذ يقدر قطره بما بين متر واحد و3 أمتار فقط. 

وأوضح الكاتب مايكل إيرفينغ أن أي اصطدام محتمل كان سيؤدي إلى "عرض ضوئي مميز في السماء وربما سقوط نيزك صغير في المناطق القطبية"، دون أي تأثيرات كارثية.

في المرتبة الثانية تاريخياً

يمثل مرور 2025 TF ثاني أقرب اقتراب مسجل لكويكب من الأرض، بعد الكويكب 2020 VT4 الذي عبر على مسافة 368 كيلومتراً في نوفمبر 2020، ما يؤكد ندرة مثل هذه الظواهر الفلكية.

عودة محتملة بعد عقود

وتشير الحسابات الفلكية لمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا (JPL) إلى أن الكويكب ذاته قد يعود للمرور بالقرب من الأرض عام 2087، ولكن من مسافة أكثر أماناً تقدر بنحو 8 ملايين كيلومتر، أي ما يعادل 21 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

حدثاً فلكياً القارة القطبية الجنوبي وكالة ناسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

ترشيحاتنا

هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا يحقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض

الدكتور عمرو دوارة

وزير الثقافة ينعى المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة

ليوناردو دي كابريو

فيلم One Battle After Another يحقق أكثر من 100 مليون دولار عالميًا

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد