يد تساعد وأخرى تبني السلام.. مصر ترسل القافلة الإنسانية الـ47 إلى غزة

تتواصل جهود إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، إذ تحركت عشرات الشاحنات نحو معبر كرم أبو سالم ضمن القافلة الـ47 من المساعدات ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"؛ تمهيدًا لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وانطلقت القافلة من البوابة الفرعية لميناء رفح البري، صوب معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع.

من جهته، قال مراسل القاهرة الإخبارية زياد قاسم، إنَّ هناك خلية عمل من الهلال الأحمر المصري تواصل العمل ليلًا ونهارًا، بهدف إيصال المساعدات إلى أهالي القطاع.

وأشار إلى أنًّ قافلة "زاد العزة" تحمل أكثر من 150 ألف سلة غذائية، وأطنانًا من الدقيق، السولار، والمستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية التي يحتاجها القطاع، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف و11 سيارة صهاريج مياه، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

وأوضح مُراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تواجه العديد من العراقيل الإسرائيلية رغم التوصل لاتفاق غزة، إذ تخضع عشرات الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

https://www.youtube.com/shorts/LFvE5iqz63A?t=8&feature=share