إصابة شخصين في انقلاب ملاكي بترعة السوهاجية بطهطا

شهد مركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي من طراز "128" داخل الترعة السوهاجية على الطريق الوسطاني بنجع طهطا، ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة سوهاج بلاغًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الترعة السوهاجية بالطريق الوسطاني بنجع طهطا، وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية، وانتقل مسؤولو الوحدة المحلية لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "شادي أشرف هنري"، 28 عامًا، يقيم بقرية نجع المخالفة التابعة لمجلس قروي الصفيحة، و"عبير عاطف بخيت"، 25 عامًا، من نفس القرية. وقد تم نقلهما إلى مستشفى طهطا العام بواسطة الأهالي، حيث يخضعان حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت مصادر من داخل الوحدة المحلية أن الحادث لم يسفر عن أي حالات وفاة، كما لم تُستخدم سيارات إسعاف أو وحدات من الحماية المدنية، نظرًا لتدخل الأهالي سريعًا في عملية الإنقاذ قبل وصول الأجهزة التنفيذية.

كما تم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأشار شهود عيان إلى أن السيارة انقلبت أثناء سيرها على الطريق الوسطاني، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انحرافها وسقوطها داخل الترعة.

وهرع الأهالي إلى موقع الحادث وتمكنوا من إخراج المصابين ونقلهما إلى المستشفى بمعرفتهم الخاصة، فيما جارٍ العمل على استخراج السيارة من مياه الترعة بواسطة معدات الوحدة المحلية.

ووجهت غرفة عمليات محافظة سوهاج بضرورة المتابعة الميدانية للحادث لحين استخراج السيارة بالكامل، والتأكد من إزالة أي آثار قد تعيق حركة المرور على الطريق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لفحص حالة الطريق وإزالة أي عوامل خطورة قد تتسبب في حوادث مماثلة مستقبلًا.

وتتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتنسيق مع المستشفى العام حالة المصابين لحين استقرار وضعهما الصحي، فيما تستمر الجهات الأمنية في التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب الحادث بدقة.