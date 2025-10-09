طيّرتي النوم من عيوننا يا مصر.. فلسطيني يحتفي بدور أم الدنيا بعد وقف الحرب

احتفل الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس، بإعلان وقف الحرب بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بدور مصر في إنجاح المفاوضات.

وكتب “أبو إلياس” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “ماذا فعلتِ بنا يا مصر! لقد طيّرتِ النوم من عيوننا. أردنا أن نفرح قليلاً، لكننا صُعقنا بفرحة لم نتوقعها”.

وتابع: “لقد كنتِ سنداً لنا يا أم الدنيا، كنتِ الأم الحنونة، لم تجوّعينا كما يزعمون، ولم تُحاصرينا كما يقول البعض، بل كنتِ المبادرة، والملجمة للخصوم”.

وأضاف خليل أبو إلياس: "علّمتم العالم معنى الوفاء، ورفعتم بالأمة سُبل الانتماء، عظيمةٌ أنتِ، والقرآن ذكرك، والعالم يشهد على صدقك، أنتِ الوفاء، أنتِ العروبة، أنتِ المتنفس، أنتِ الأم الطيبة".

واستطردا: “حاول البعض تقديمك كدولة فقيرة، لكنك أثبتِ أنك غنيّة بالأفعال، لا بالأقوا، لم تبعينا، ولم تقبضي ثمن بيعنا، بل كانت خطوتك جريئة نحو التاريخ”.

واختتم منشوره: “أعدتم هيكلة العروبة من جديد، وعاد الأولاد العرب لأحضان والدتهم. نحبك يا مصر... نحبك يا مصر... نحبك يا مصر”.