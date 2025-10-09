بعد عامين من المعاناة.. الرئيس السيسي: العالم شهد لحظة تاريخية بوقف إطلاق النار بغزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم شهد لحظة تاريخية مع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، بعد عامين من المعاناة والدمار.

نهاية لعهد طويل من الصراع في غزة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ، التي تُعد رمزًا للسلام والحوار بين الشعوب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نهاية لعهد طويل من الصراع في غزة، وفتح باب الأمل لشعوب المنطقة نحو غدٍ تسوده العدالة والاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي أن هذا الاتفاق لا يقتصر فقط على إنهاء الحرب، بل يمثل بداية جديدة للعمل على تعزيز السلام في المنطقة بشكل شامل. وأكد السيسي أن مصر ستستمر في دعم جهود السلام الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر في تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتابع السيسي أن السلام هو الخيار الأوحد لحل الصراعات، وأن مصر ملتزمة بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز هذا الهدف وتحقيق مستقبل آمن لجميع شعوب المنطقة.