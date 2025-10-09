قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
توك شو

بعد عامين من المعاناة.. الرئيس السيسي: العالم شهد لحظة تاريخية بوقف إطلاق النار بغزة

منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم شهد لحظة تاريخية مع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، بعد عامين من المعاناة والدمار. 

نهاية لعهد طويل من الصراع في غزة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ، التي تُعد رمزًا للسلام والحوار بين الشعوب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نهاية لعهد طويل من الصراع في غزة، وفتح باب الأمل لشعوب المنطقة نحو غدٍ تسوده العدالة والاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي أن هذا الاتفاق لا يقتصر فقط على إنهاء الحرب، بل يمثل بداية جديدة للعمل على تعزيز السلام في المنطقة بشكل شامل. وأكد السيسي أن مصر ستستمر في دعم جهود السلام الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر في تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتابع السيسي أن السلام هو الخيار الأوحد لحل الصراعات، وأن مصر ملتزمة بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز هذا الهدف وتحقيق مستقبل آمن لجميع شعوب المنطقة.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

الشباب والرياضة تطلق حملة توعية شاملة ضمن بروتوكول التعاون مع منظمة الصحة العالمية

رغم عودة السعيد.. قرار مفاجئ من فيريرا بشأن تشكيل الزمالك الأساسي

غدًا.. انطلاق معسكر منتخب الجوجيتسو استعدادًا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

