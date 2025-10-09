قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مشاركة قوية لمصر للطيران في معرض TTG الدولي بـ ريميني الإيطالية

نورهان خفاجي

تواصل مصر للطيران تعزيز حضورها العالمي في صناعة النقل الجوي والسياحة والسفر، من خلال مشاركتها بجناح متميز في فعاليات معرض TTG الدولي بمدينة ريميني، أحد أبرز المعارض المتخصصة في مجال السياحة والسفر، والذي انطلقت فعالياته في الثامن من أكتوبر 2025 ويستمر على مدار يومين.

وتأتي مشاركة مصر للطيران هذا العام كإحدى أكبر المشاركات منذ انطلاق المعرض، في إطار رؤيتها الدائمة نحو التطور والاحترافية في مجال الطيران العالمي، وسعيها المستمر للتوسع وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في المنطقة.

ويُعد معرض TTG منصة رئيسية تجمع شركات السياحة والسفر والفنادق ومزودي التكنولوجيا والابتكار في القطاع السياحي من مختلف دول العالم، ما يمنح مصرللطيران فرصة لعرض أحدث خدماتها ومزاياها التنافسية على شبكة خطوطها الدولية.

وقد شهد جناح مصرللطيران إقبالاً واسعاً من الزائرين، حيث استعرض الفريق التسويقي والدعائي للشركة مجموعة من الخدمات والعروض الترويجية المميزة، كما تم تقديم هدايا رمزية لضيوف الجناح والتقاط صور تذكارية توثّق المشاركة الناجحة.

كما تم خلال المشاركة استعراض إمكانيات الطائرة الحديثة من طراز إيرباص A350-900، و من المقرر انضمامها إلى أسطول مصرللطيران اعتباراً من ديسمبر 2025، في خطوة تعكس استمرار الشركة الوطنية في تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث أسطولها وتعزيز كفاءته التشغيلية.

ذلك حيث تُسهم الطائرة الجديدة في دعم توجه مصرللطيران نحو الاستدامة البيئية بفضل كفاءتها العالية في استهلاك الوقود وانخفاض انبعاثاتها الكربونية، مما يجعلها خياراً مثالياً يجمع بين الأداء المتطور والمسئولية البيئية.

كما استضاف جناح مصرللطيران السفير وليد عثمان القنصل العام لمصر في ميلانو، والذي أعرب عن اعتزازه بمستوى التطور والتميز الذي وصلت إليه الشركة الوطنية، مشيداً بدورها في دعم صورة مصر الحضارية في المحافل الدولية.

وخلال فعاليات اليوم الأول، عقد  صلاح توفيق، المدير الإقليمي لمصرللطيران في إيطاليا ، وعمرو فاروق مدير مكتب ميلانو عدداً من الاجتماعات المثمرة مع كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات الإيطالية و الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وذلك في إطار تعزيز التعاون وتوسيع قاعدة الشراكات السياحية مع السوق الإيطالي.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تُسيّر حالياً 30 رحلة أسبوعياً بين مصر وإيطاليا، بمعدل 14 رحلة بخط سير القاهرة/روما، و 14 رحلة أخرى بخط سير القاهرة/ميلانو، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيتين للشحن الجوي بين ميلانو والقاهرة.

مصر للطيران معرض TTG الدولي السياحة والسفر معرض TTG إيرباص A350 90

