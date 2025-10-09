مراسل الحدث يصف تغطيته لحرب غزة: نجونا كثيرا من الموت

قال أسامة الكحلوت، مراسل قناة الحدث من غزة، إننا نعيش أجواء فرحة كبيرة مع أهل غزة لأننا انتظرنا هذه اللحظة كثيرا وكان يمتلكنا اليأس من الوصول إلى هذه اللحظة.

وأضاف الكحلوت، أنه عايش كل ما يعيشه الشارع الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا: بكينا من شدة الفرحة بهذه اللحظة، ففي كل صباح كنا نحمد الله أننا بقينا على قيد الحياة نحن وكل أهل غزة.

وتابع: يوميا كنا نحمد الله على بقائنا على قيد الحياة، وقبل أيام تم استهداف خيمة قريبة منا، نجونا كثيرا من الموت.

وأشار إلى أننا كنا في حالة يأس من الوصول إلى مرحلة وقف إنهاء الحرب بسبب كثافة القتل على مدار الساعة في قطاع غزة.