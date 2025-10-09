قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
أبطال الوادي الجديد يحصدون 7 ميداليات في بطولة إفريقيا للكيك بوكسينج

منصور ابوالعلمين

تألق فريق نادي تعمير الصحاري للكيك بوكسينج بمحافظة الوادي الجديد في بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج، التي أُقيمت بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 650 لاعبًا ولاعبة من 25 دولة إفريقية، ليؤكد أبطال الوادي الجديد أن أبناء الصحراء قادرون على التميز والتألق في كافة المحافل الرياضية.

وتمكن لاعبو النادي من حصد سبع ميداليات متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية، جاءت كالتالي:

زياد محمد سيد حلبي: المركز الأول والميدالية الذهبية (ميزان 27 كجم – مواليد 2013).
أسامة محمد خليفة: المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات “ميوزك فورم”.
رناء أحمد عبد الدايم: المركز الثاني والميدالية الفضية (ميزان 25 كجم).
رواء أحمد عبد الدايم: المركز الثاني والميدالية الفضية (ميزان 65 كجم – مواليد 2008).
رائف أحمد عبد الدايم: المركز الثاني والميدالية الفضية (ميزان 65 كجم – مواليد 2010).
زياد فولي أبو حسيبة: المركز الثالث والميدالية البرونزية (ميزان 75 كجم – مواليد 2007).
أحمد أكرم خلف الله: المركز الثالث والميدالية البرونزية (ميزان 75 كجم – مواليد 2007).

ووجّه أهالي الوادي الجديد التحية للبطل والمدرب القدير محمد قولي أبو حسيبة، على جهوده الكبيرة في إعداد الأبطال ورفع كفاءة الفريق، إلى جانب إشادة خاصة بـ الكابتن فولي أبو حسيبة، مؤسس اللعبة في الوادي الجديد، الذي كان له الفضل في نشر رياضة الكيك بوكسينج بالمحافظة وإعداد جيل واعد من اللاعبين.

كما تقدّم اللاعبون بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس عصام عبد العال، مدير نادي تعمير الصحاري، لدعمه المستمر ومساندته الدائمة للأبطال، مما ساهم في تحقيق هذا النجاح الكبير.

وأكد المدرب محمد قولي أبو حسيبة أن هذا إنجاز الجديد يضاف لانجازات المحافظة  ويثبت أن الواحات أرض الأبطال، وأن شبابها قادرون على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الإفريقية والدولية.

واكد فولي، أن المشوار ما زال  مستمرًا نحو مزيد من البطولات... فمحافظة الوادي الجديد دائمًا في الصدارة.

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

أبطال ضي : مكنش معانا فلوس نكمل تصوير الفيلم .. فيديو

عبده مباشر: 220 طائرة مصرية حلقت بحرب أكتوبر وضربت أهدافا معادية

عبده مباشر: إلغاء احتفال نصر أكتوبر بسوريا لم يغير من عظمة تلك الحرب

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

لازم تكشف فورا .. في 4 حالات آلام الدورة الشهرية تكون مؤشر خطر

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

