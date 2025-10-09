أبطال الوادي الجديد يحصدون 7 ميداليات في بطولة إفريقيا للكيك بوكسينج

تألق فريق نادي تعمير الصحاري للكيك بوكسينج بمحافظة الوادي الجديد في بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج، التي أُقيمت بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 650 لاعبًا ولاعبة من 25 دولة إفريقية، ليؤكد أبطال الوادي الجديد أن أبناء الصحراء قادرون على التميز والتألق في كافة المحافل الرياضية.

وتمكن لاعبو النادي من حصد سبع ميداليات متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية، جاءت كالتالي:

زياد محمد سيد حلبي: المركز الأول والميدالية الذهبية (ميزان 27 كجم – مواليد 2013).

أسامة محمد خليفة: المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات “ميوزك فورم”.

رناء أحمد عبد الدايم: المركز الثاني والميدالية الفضية (ميزان 25 كجم).

رواء أحمد عبد الدايم: المركز الثاني والميدالية الفضية (ميزان 65 كجم – مواليد 2008).

رائف أحمد عبد الدايم: المركز الثاني والميدالية الفضية (ميزان 65 كجم – مواليد 2010).

زياد فولي أبو حسيبة: المركز الثالث والميدالية البرونزية (ميزان 75 كجم – مواليد 2007).

أحمد أكرم خلف الله: المركز الثالث والميدالية البرونزية (ميزان 75 كجم – مواليد 2007).

ووجّه أهالي الوادي الجديد التحية للبطل والمدرب القدير محمد قولي أبو حسيبة، على جهوده الكبيرة في إعداد الأبطال ورفع كفاءة الفريق، إلى جانب إشادة خاصة بـ الكابتن فولي أبو حسيبة، مؤسس اللعبة في الوادي الجديد، الذي كان له الفضل في نشر رياضة الكيك بوكسينج بالمحافظة وإعداد جيل واعد من اللاعبين.

كما تقدّم اللاعبون بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس عصام عبد العال، مدير نادي تعمير الصحاري، لدعمه المستمر ومساندته الدائمة للأبطال، مما ساهم في تحقيق هذا النجاح الكبير.

وأكد المدرب محمد قولي أبو حسيبة أن هذا إنجاز الجديد يضاف لانجازات المحافظة ويثبت أن الواحات أرض الأبطال، وأن شبابها قادرون على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الإفريقية والدولية.

واكد فولي، أن المشوار ما زال مستمرًا نحو مزيد من البطولات... فمحافظة الوادي الجديد دائمًا في الصدارة.