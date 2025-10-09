قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: ضغط ترامب شرط التزام نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار

سمير عمر
سمير عمر
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الجدول الزمني لاتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على هذا الاتفاق، وتنشر قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الإعلام الإسرائيلي، وتنشر كذلك خرائط الانتشار.

وأضافت في مداخلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "53% من قطاع غزة سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية لحين استكمال خطوات تنفيذ هذا الاتفاق، وستفرج إسرائيل في المقابل عن 2000 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليس من بينهم المشاهير الأسرى مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات".

وحول وجود ضمانات تمنع تنصل إسرائيل من التزامها بوقف إطلاق النار، قال إن الضمانات التي طالبت بها حماس منطقية، ولكي يتم استكمال هذا الاتفاق وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا بد أن يلتزم الجميع بما ورد فيه.

وأوضح، أن الجميع هنا ملتزمون، والقلق الدائم يكون من الجانب الإسرائيلي الذي يخشى البعض أن يلتف على الاتفاق ويعرقل تنفيذه ويقف حجر عثرة أمام إتمام خطواته الأخيرة.

وأردف، أن الضامن هو الرئيس الأمريكي، وما قاله فور إعلان الاتفاق، والزخم الدولي والإقليمي الذي حصل عليه هذا الاتفاق من مصر، تركيا، قطر، الأردن، المملكة العربية السعودية، منظمة التعاون الإسلامي، الجامعة العربية، والعديد من دول أوروبا والعالم، مشددًا، على أن كل هؤلاء رحبوا بهذا الاتفاق.

وأكمل، أن الشرط الحاكم لالتزام بنيامين نتنياهو بهذا الأمر هو ضغط دونالد ترامب على الحكومة الإسرائيلية لكي تلتزم بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، موضحًا، أن هذا الأمر في غاية الأهمية.

وأوضح، أن هذا الاتفاق يأتي لوقف إطلاق النار، ولكن بناء السلام كما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر في لقائه معهما وما ورد من الرئاسة المصرية أن ذلك يفتح الباب أمام غد أفضل يسوده العدل والسلام.

وشدد، على أن العدل والسلام من وجهة النظر المصرية هما حقوق الشعب الفلسطيني على أرض الرابع من يونيو 1967 في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو التصور المصري العربي العدل الذي يتفق مع القانون الدولي.

سمير عمر غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

سعر الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 9-10-2025

وزير الاسكان خلال جولته

وزير الإسكان يتفقد محاور وطرق مدينة الشروق

خلال الجولة

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور والميادين بـ القاهرة الجديدة

بالصور

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

لازم تكشف فورا.. أسماء هذه العلامات تؤكد أن الصداع خطر

الصداع
الصداع
الصداع

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد