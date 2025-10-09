زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية للنهوض بالثروة الحيوانية في الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه فى إطار التعاون بين الإدارة المركزية للإرشاد والإدارة العامة للتوعية والإرشاد بقطاع تنمية الثروة الحيوانية قامت المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية للتوعية بطرق تربية الماعز والأغنام والماشية خلال نهاية فصل الصيف موسم ٢٠٢٥ وذلك بالإدارة الزراعية بالزقازيق بحضور الدكتور أحمد موسى بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى والمهندس حازم هاشم بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والمهندس طارق دويدار بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس هانى فتوح مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد والمهندس ناجى رمضان مدير الانتاج الحيواني.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت توضيح أهمية تربية الأغنام والماعز و التعريف بالأمراض التي تتعرض لها وضرورة التحصينات فى المواعيد المقررة كذلك أهمية الإستفادة من المخلفات الزراعية والمعاملات التى تجرى عليها وذلك لتوفير الأعلاف في فصل الصيف حيث تقل الأعلاف الخضراء وبدائل البرسيم.