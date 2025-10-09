قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة المجرية تتوقع بقاء التضخم عند حدود 4 % حتى نهاية 2025

أ ش أ

قال جيرجيلي جوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن معدل التضخم في المجر من المتوقع ان يظل قريبا من 4% حتى نهاية عام 2025، وقد ينخفض عن هذا الحد في العام المقبل . 


وأوضح جوياش خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن التضخم في سبتمبر استقر عند 4.3 % على أساس سنوي، متجاوزا النطاق المستهدف للبنك المركزي، فيما تواصل الحكومة دعواتها إلى خفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاد يعاني من حالة ركود.


ويتوقع البنك المركزي المجري، بحسبما أورد موقع "زون بورس"، أن يظل معدل التضخم فوق النطاق المستهدف بين 2% و4% خلال عام 2025، قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.8% في عام 2026.
 

