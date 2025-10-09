يوسف عبد الغني يبدأ رحلته مع بوينتي خينيل في الدوري الإسباني لكرة اليد

يستعد يوسف عبد الغني قائد منتخب مصر لكرة اليد للشباب، لبداية مشواره مع نادي بوينتي خينيل الإسباني في دوري المحترفين الإسباني لكرة اليد.

وأنهى يوسف عبد الغني بنجاح برنامجه العلاجي والتأهيلي بعدما تعرض لإصابة على مستوى الكتف، ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق الإسباني تمهيدًا لمشاركته في المباريات.

ونشر نادي بوينتي خينيل صورًا لقائد منتخب شباب اليد من جلسة التصوير الخاصة بالفريق.

من جانبه أكد يوسف عبد الغني جاهزيته لبداية رحلته الأوروبية مع نادي بوينتي خينيل في الدوري الإسباني لكرة اليد.

وقال: "أنا متحمس للغاية لأول مباراة مع الفريق، الأجواء هُنا رائعة، وأتطلع لتقديم موسم مميز مع زملائي في الفريق".

وبانتقاله إلى بوينتي جينيل، أصبح يوسف عبد الغني أول مصري وعربي وإفريقي يلعب في الدوري الإسباني للمحترفين في سن 19 عام، ما يُعد خطوة مميزة في مشوار اللاعب لتقديم مسيرة مميزة في الملاعب الأوروبية في سن صغير.

ويلعب يوسف عبد الغني في مركز صانع اللعب، وقاد منتخب مصر تحت 19 عام مع زملائه للحصول على المركز الخامس في بطولة العالم للناشئين التي استضافتها مصر في أغسطس الماضي على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن يوسف عبد الغني سبق له اللعب للنادي الأهلي، قبل بداية رحلة احترافه في نيم الفرنسي "الفريق الثاني"، ثم انتقاله إلى نادي بوينتي جينيل الإسباني.