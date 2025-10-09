وكيل حقوق النواب: نجاح مفاوضات غزة شهادة على ثقل الدور المصري

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدور المصري المحوري والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن انسحاب قوات الاحتلال، وتبادل الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية. مؤكدًا أن هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير يعكس ثقل الدور المصري إقليميًا ودوليًا، ويعزز مكانة مصر كركيزة للاستقرار وصانعة للسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أبو العلا أن الجهود المصرية المتواصلة منذ اندلاع الصراع أثبتت من جديد أن مصر هي الشريك الأكثر مصداقية وفعالية في أي مساعٍ لحقن الدماء وحماية المدنيين. وأوضح أن الرئيس السيسي، برؤيته المتوازنة وحنكته السياسية، نجح في إدارة هذه الأزمة المعقدة بحكمة واقتدار، واضعًا مصلحة الشعب الفلسطيني وسلامة المنطقة في مقدمة الأولويات، وهو ما تجسد في نجاح المفاوضات التي أفضت إلى هذا الاتفاق التاريخي.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن القاهرة، بقيادة الرئيس السيسي، بذلت جهودًا مكثفة للتواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وعملت بجدية على تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات أمام العملية التفاوضية. ولفت إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على المسار السياسي والدبلوماسي، بل امتدت إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للأشقاء في غزة، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.

ودعا أبو العلا المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتها في إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون مماطلة، بما يضمن استدامة الهدنة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم أبو العلا بتوجيه تحية تقدير للشعب الفلسطيني الصامد، الذي قدّم تضحيات جسيمة وصمد في وجه العدوان، مؤكدًا أن هذه التضحيات لم تذهب سدى، وأن الاتفاق يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد على أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.