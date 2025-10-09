قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟
ويتكوف: ترامب في مصر الأسبوع المقبل
فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير
وزير الخارجية الأمريكي: سيفرج عن 20 رهينة بفضل ترامب
حسام حسن يتخذ قرارًا هاما بشأن محمد صلاح أمام غينيا بيساو
بعد مفاوضات شرم الشيخ.. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد "ورقة ترامب"
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
ديشامب يحسم موقف مبابي من مواجهة أذربيجان ويعلق على صافرات جماهير باريس ضد رابيو

حمزة شعيب

كشف المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب عن موقف النجم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، من المشاركة في مباراة أذربيجان ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة.


ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض مواجهة مرتقبة أمام أذربيجان، قبل أن يلتقي الأسبوع المقبل مع آيسلندا في الجولة التالية من التصفيات، ضمن استعدادات الديوك لحسم تأهلهم إلى المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


وكانت الشكوك قد أُثيرت حول جاهزية مبابي، بعد إصابته في مواجهة فريقه ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، وهو ما جعل مشاركته مع المنتخب محل تساؤل.


وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد ديشامب أن إصابة مبابي خفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة، موضحًا:"مشكلة كاحله ليست خطيرة، لقد التزم بالبرنامج العلاجي ومن المقرر أن يتدرب اليوم مع زملائه، وإذا سارت الأمور كما هو متوقع فسيكون جاهزًا للعب غدًا أمام أذربيجان."


وأضاف مدرب فرنسا أن مشاركة مبابي ضمن التشكيلة الأساسية لم تُحسم بعد، حيث قال:“لدينا مباراتان تفصل بينهما ثلاثة أيام فقط، وقد نجري بعض التغييرات، لكن الأهم أن كيليان في حالة بدنية جيدة، وسنقرر بعد المران الأخير مدى جاهزيته الكاملة.”

 ديشامب يرد على صافرات الاستهجان ضد رابيو


وعلّق ديشامب على احتمالية تعرض لاعب وسط منتخب فرنسا أدريان رابيو لصافرات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان خلال المباراة التي تُقام على ملعب حديقة الأمراء (بارك دي برانس)، قائلًا:
"لا أعلم إن كانت الصافرات ستصدر من جماهير المنتخب أم من جماهير باريس سان جيرمان، لكن هذه الأمور واردة. رابيو لاعب مهم للمنتخب، والمنافسة بين الأندية لا يجب أن تطغى على دعم اللاعبين الوطنيين."


وأوضح ديشامب أن تنافس الأندية داخل فرنسا أحيانًا ينعكس على الأجواء في مباريات المنتخب، لكنه شدد على أهمية مساندة جميع اللاعبين بغض النظر عن أنديتهم.
 

 إسبانيا لتصنيف الفيفا
كما تطرّق مدرب فرنسا للحديث عن تصدر منتخب إسبانيا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائلًا:
"نُهنئ منتخب إسبانيا على تصدر التصنيف، لكننا نركز على عملنا فقط. نتابع كل الفرق الكبرى، ولكن الأهم هو جاهزية منتخبنا واستمرارنا في المنافسة بقوة."

ديشامب مبابي منتخب فرنسا

