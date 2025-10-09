سيمون: النجاح مش بالفلوس.. الأهم التصالح مع النفس والجمهور اللي يشبهني

شاركت الفنانة سيمون جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” رسالة صادقة مليئة بالتأمل والاعتزاز بمسيرتها الفنية، عبّرت فيها عن نظرتها للنجاح والشهرة.

وكتبت سيمون: “ساعات أقعد أفكر، طب كنتي تحبي يتعرض عليكي تعملي الشخصية دي؟ أقول لا، مكنتش أحب تبقي دي آراء الناس عني، طب كنتي تحبي الأغاني والحفلات دي حتى لو ناس كتير؟

وتابعت: "أقول لا، رأي الناس الحقيقي فيا يهمني، طب الفلوس دي؟ أقول لا، مشترتش النجاح.

وتسائلت: "أمال إيه؟

وأجابت: “مسيرة لطيفة مليانة تنويعات مهمة مميزة لا تتكرر، ألطف وأجمل والأهم التصالح مع النفس ومن ثم الجمهور اللي يشبهني والمحبين والمتابعين اللائقين وكفى”.