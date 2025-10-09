مرشح واحد في ثاني أيام الترشح للانتخابات البرلمانية ببني سويف

شهدت محكمة بني سويف الابتدائية، اليوم /الخميس/، متقدماً واحداً، وهو، محمود فوزي مفتاح، في اللحظات الأخيرة لغلق باب القبول للترشح لانتخابات مجلس النواب في يومها الثاني.

وتلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب ببني سويف، أوراق المرشح البرلماني، مستقل بالدائرة الثالثة مركز إهناسيا،

وبذلك يصبح عدد المتقدمين للترشح لللانتخابات البرلمانية 26 مر شحاً، يمثلون أحزاب مستقبل وطن 4 متقدمين، حماة وطن 2، مترشحين للجبهة الوطنية، 2 مرشحين المصري الديمقراطي، حزب النور مرشحا واحدا، ومثله لحزب العدل بينما تقدم للترشح 14 متقدما مستقلا.

