أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
توك شو

أستاذ علوم سياسية: انقلاب نتنياهو على اتفاق شرم الشيخ ليس سهلا.. وترامب أنقذ إسرائيل

محمود محسن

أكد الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن بسهولة من الانقلاب على اتفاق شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنقذ إسرائيل من نفسها عبر تدخله الحاسم للوصول إلى صيغة اتفاق تضع حدًا للحرب المستمرة منذ عامين.

وأوضح حسام الدجني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المفاوضات الحالية تختلف عن المرات السابقة، حيث كانت المقاومة الفلسطينية سابقًا تبدي استعدادًا للحوار بينما يرفض الاحتلال، أما هذه المرة فـ"الورقة التي قدمها ترامب صيغت بطريقة دقيقة لا تتيح لحماس أن تقول نعم أو لا بسهولة"، لافتًا إلى أن رفض الحركة للورقة كان سيمنح إدارة ترامب مبررًا لمنح إسرائيل شرعية لاستكمال عمليتها العسكرية، في حين أن القبول بها يجعل حماس خارج المشهد السياسي المقبل.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن بيان حماس الأخير جاء متزنًا وركز على القضايا الجوهرية مثل إطلاق الأسرى والانسحاب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مفاوضات شرم الشيخ لعبت دورًا مهمًا في التوصل إلى الاتفاق النهائي. وختم حديثه قائلاً: "ترامب لا يتحرك بلا أهداف، فهو أنقذ إسرائيل من مأزق سياسي وعسكري خطير، ويسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق إنجاز تاريخي يرشحه للفوز بجائزة نوبل للسلام".

حسام الدجني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

