باحث سياسي: إدارة ترامب بلا استراتيجية واضحة للشرق الأوسط

علق جمال رائف، الباحث السياسي، على مشهد ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الزعماء والقادة العرب في نيويورك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترامب يحاول أن يجد مسار بديل عن مسار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي نجح.

وأشار إلى أن مسار ماكرون الأوروبي الذي دعم حل الدولتين وحشد الموقف الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية حقق نجاحا كبيرا جدًا واستطاع قيادة الرأي العام الدولي.

ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن يكون هناك منافسة أمريكية للدخول لهذا المعترك ومن ثم استعادة الدور، إلا أن ترامب أتى متأخرًا في هذا الإطار، خاصة مع مواقفه المتشددة مع فكرة حل الدولتين، مضيفًا: "ترامب يحاول مجددًا أن يعود للمشهد ويحافظ على تواجده في منطقة الشرق الأوسط عبر إيجاد اجتماعات مع المجموعة العربية الإسلامية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها استراتيجية عمل واضحة تجاه منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، وأصبحت تابع الآن لسياسات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحًا أنه لا يوجد أي خطط أمريكية الآن بشأن الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وتابع: "كسب الوقت أمر خطير للغاية والعرب أذكى بكثير من أن ينساقوا إلى فكرة تضييع الوقت، مسار ماكرون يسير بشكل صحيح ومؤتمر حل الدولتين بالأمس حقق نجاح باهر وهناك إشادة بتحقيق انتصار دبلوماسي بالغ الأهمية، ما حدث بالأمس بين ماكرون وترامب وهناك شد وجذب واضح في الحديث فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط".