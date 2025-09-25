قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث سياسي: إدارة ترامب بلا استراتيجية واضحة للشرق الأوسط
مصر تؤكد التزامها بوحدة إفريقيا وتدعو لتمويل مستدام لعمليات حفظ السلام
الأعمال المنجية من عذاب القبر.. 7 أسباب طريقك للنجاة
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد الطوباوية إميلي جاملان
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أنتم تتحدثون عن سوريا .. لماذا ذهبتم 400 كم للداخل ؟ اتركوها وشأنها
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية .. الناس يطردون والأطفال يموتون جوعًا أي ضمير يقبل هذا ؟!
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
بابا الفاتيكان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو السلام.. وإسرائيل لا تُصغي
أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب
أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
باحث سياسي: إدارة ترامب بلا استراتيجية واضحة للشرق الأوسط

إسراء صبري

علق جمال رائف، الباحث السياسي، على مشهد ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الزعماء والقادة العرب في نيويورك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترامب يحاول أن يجد مسار بديل عن مسار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي نجح.

وأشار إلى أن مسار ماكرون الأوروبي الذي دعم حل الدولتين وحشد الموقف الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية حقق نجاحا كبيرا جدًا واستطاع قيادة الرأي العام الدولي.

ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن يكون هناك منافسة أمريكية للدخول لهذا المعترك ومن ثم استعادة الدور، إلا أن ترامب أتى متأخرًا في هذا الإطار، خاصة مع مواقفه المتشددة مع فكرة حل الدولتين، مضيفًا: "ترامب يحاول مجددًا أن يعود للمشهد ويحافظ على تواجده في منطقة الشرق الأوسط عبر إيجاد اجتماعات مع المجموعة العربية الإسلامية".

وأشار  إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها استراتيجية عمل واضحة تجاه منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، وأصبحت تابع الآن لسياسات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحًا أنه لا يوجد أي خطط أمريكية الآن بشأن الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وتابع: "كسب الوقت أمر خطير للغاية والعرب أذكى بكثير من أن ينساقوا إلى فكرة تضييع الوقت، مسار ماكرون يسير بشكل صحيح ومؤتمر حل الدولتين بالأمس حقق نجاح باهر وهناك إشادة بتحقيق انتصار دبلوماسي بالغ الأهمية، ما حدث بالأمس بين ماكرون وترامب وهناك شد وجذب واضح في الحديث فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط".

