أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 أندية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة أن العاصمة الإماراتية أبوظبي ستستضيف بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 بتنظيم رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي والشركة المتحدة للرياضة ، وذلك خلال الفترة من 6 لغاية 9 نوفمبر 2025.

يشارك في السوبر المصري هذا العام أربعة فرق هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية والشركة المتحدة للرياضة، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري 2025 في إمارة أبوظبي.

وستشهد مباريات اليوم الأول مواجهة بين فريقي الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما يلتقي في اليوم نفسه، الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

وستقام المباراة النهائية يوم 9 نوفمبر على استاد محمد بن زايد، في ليلة احتفالية يتوج على إثرها بطل السوبر المصري 2025، تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان في أبوظبي.