كيف تقي نفسك من هشاشة العظام؟

هشاشة العظام من أكثر الأمراض شيوعاً بين النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، حيث يؤدي نقص هرمون الإستروجين إلى فقدان الكثافة العظمية تدريجياً.

وغالباً لا تظهر أعراض المرض في بدايته، مما يجعله يعرف بـ"القاتل الصامت"، إذ يتم اكتشافه بعد حدوث كسر مفاجئ في العظام.



الأطباء ينصحون النساء بالاهتمام بتناول الكالسيوم وفيتامين D منذ سن مبكرة، مع ممارسة التمارين التي تقوي العظام مثل المشي ورفع الأوزان الخفيفة. كما يجب تجنب التدخين والإفراط في القهوة والمشروبات الغازية لأنها تقلل امتصاص الكالسيوم.

ولأن الوقاية خير من العلاج، فإن الفحص الدوري للعظام يظل الوسيلة الأهم للكشف المبكر عن المرض قبل أن يتطور إلى مراحل خطيرة.