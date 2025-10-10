انطلاق عملية التصويت في انتخابات نقابة الأطباء

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويتوقع أن تستمر حتى الخامسة مساء.

ودعت النقابة العامة للأطباء واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة؛ للمشاركة في عملية التصويت، والتي تعقد تحت إشراف قضائي كامل.

انتخابات نقابة الأطباء

ويصوت أكثر من 270 ألف طبيب وطبيبة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء من "مسددى الاشتراكات" في انتخابات التجديد النصفي؛ لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والبالغ عددهم 12 عضوا، (نجح عضوان من بين 42 مرشحا في الفوز بالتزكية وحجز مقعدين بمجلس النقابة العامة)، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية (حسم 28 مرشحا من بين 225 متنافسا فوق وتحت السن الفوز بالتزكية).

وتتنافس في الانتخابات قائمتان رئيسيتان هما: قائمة ائتلاف أطباء مصر، وقائمة المستقبل، والتي (سيطرت على الانتخابات في الفترة الأخيرة مع غياب التيارات الإسلامية)، فيما تتوزع المقاعد الـ 12 بين 3 مقاعد فوق سن 15 عاما، و3 مقاعد تحت سن 15 عاما، بالإضافة إلى 6 مقاعد للقطاعات الجغرافية المختلفة، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

وقد حسم الدكتور محمد فريد الأمين العام للنقابة العامة حاليا مقعد منطقة غرب الدلتا بالتزكية، بينما حسم الدكتور مصطفى هاشم عضو مجلس النقابة العامة حاليا مقعد منطقة جنوب الصعيد بالتزكية أيضا، وذلك لتقدم مرشح واحد فقط لكل من المقعدين، وبذلك تنحصر المنافسة الفعلية بين 40 مرشحا على 10 مقاعد متبقية، بمعدل أربعة متنافسين لكل مقعد.

ويتركز التنافس الأكبر فى مقاعد المستوى العام، فيتنافس 19 مرشحا على ثلاثة مقاعد فوق سن 15 عاما، بينما يتنافس 10 مرشحين على 3 مقاعد تحت سن 15 عاما، فى حين أن السباق على المقاعد الجغرافية أقل من حيث عدد المتنافسين.

ومن بين 27 نقابة فرعية تشهد انتخابات لتجديد نصف عدد أعضاء مجالسها، حسمت 6 نقابات جميع مقاعدها دون (أي منافسة)، وذلك لتقدم عدد من المرشحين يساوى بالضبط عدد المقاعد المتاحة في كل منها، وهذه النقابات هي: مطروح والسويس والمنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء والفيوم، بالإضافة إلى ذلك، حسمت المنافسة على المقاعد فوق سن 15 عاما بالتزكية في نقابتي سوهاج والوادي الجديد، بينما لا تزال المنافسة قائمة على المقاعد تحت سن 15 عاما في النقابتين.