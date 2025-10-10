قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟
ما حكم المرور بين يدي المصلين؟.. الإفتاء تجيب
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 10-10-2025
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة
رئيس كونجرس بيرو خوسيه خيري يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلاد
أبرز مباريات اليوم الجمعة 10-10-2025 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق عملية التصويت في انتخابات نقابة الأطباء

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويتوقع أن تستمر حتى الخامسة مساء.

ودعت النقابة العامة للأطباء واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة؛ للمشاركة في عملية التصويت، والتي تعقد تحت إشراف قضائي كامل.

انتخابات نقابة الأطباء

ويصوت أكثر من 270 ألف طبيب وطبيبة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء من "مسددى الاشتراكات" في انتخابات التجديد النصفي؛ لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والبالغ عددهم 12 عضوا، (نجح عضوان من بين 42 مرشحا في الفوز بالتزكية وحجز مقعدين بمجلس النقابة العامة)، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية (حسم 28 مرشحا من بين 225 متنافسا فوق وتحت السن الفوز بالتزكية).

وتتنافس في الانتخابات قائمتان رئيسيتان هما: قائمة ائتلاف أطباء مصر، وقائمة المستقبل، والتي (سيطرت على الانتخابات في الفترة الأخيرة مع غياب التيارات الإسلامية)، فيما تتوزع المقاعد الـ 12 بين 3 مقاعد فوق سن 15 عاما، و3 مقاعد تحت سن 15 عاما، بالإضافة إلى 6 مقاعد للقطاعات الجغرافية المختلفة، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

وقد حسم الدكتور محمد فريد الأمين العام للنقابة العامة حاليا مقعد منطقة غرب الدلتا بالتزكية، بينما حسم الدكتور مصطفى هاشم عضو مجلس النقابة العامة حاليا مقعد منطقة جنوب الصعيد بالتزكية أيضا، وذلك لتقدم مرشح واحد فقط لكل من المقعدين، وبذلك تنحصر المنافسة الفعلية بين 40 مرشحا على 10 مقاعد متبقية، بمعدل أربعة متنافسين لكل مقعد.

ويتركز التنافس الأكبر فى مقاعد المستوى العام، فيتنافس 19 مرشحا على ثلاثة مقاعد فوق سن 15 عاما، بينما يتنافس 10 مرشحين على 3 مقاعد تحت سن 15 عاما، فى حين أن السباق على المقاعد الجغرافية أقل من حيث عدد المتنافسين.

ومن بين 27 نقابة فرعية تشهد انتخابات لتجديد نصف عدد أعضاء مجالسها، حسمت 6 نقابات جميع مقاعدها دون (أي منافسة)، وذلك لتقدم عدد من المرشحين يساوى بالضبط عدد المقاعد المتاحة في كل منها، وهذه النقابات هي: مطروح والسويس والمنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء والفيوم، بالإضافة إلى ذلك، حسمت المنافسة على المقاعد فوق سن 15 عاما بالتزكية في نقابتي سوهاج والوادي الجديد، بينما لا تزال المنافسة قائمة على المقاعد تحت سن 15 عاما في النقابتين.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء نقابة الأطباء انتخابات الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

وزارة المالية

الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

زيزو

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

بالصور

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد