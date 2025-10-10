أخبار التكنولوجيا| اختراق ضخم يكشف تسريبات مفاجئة لـ 70000 مستخدم على منصة ديسكورد.. سرقة بيانات عشرات المنظمات عبر ثغرات أوراكل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
اختراق ضخم يكشف تسريبات مفاجئة لـ 70000 مستخدم على منصة ديسكورد
أعلنت منصة ديسكورد Discord، وهي منصة رسائل شهيرة بين لاعبي الألعاب، عن تسريب محتمل لصور بطاقات هوية لحوالي 70000 مستخدم إثر هجوم سيبراني.
OpenAI تطلق ChatGPT Go في 16 دولة جديدة بأسعار مغرية
أعلنت شركة OpenAI، عن توسع سريع لخطة ChatGPT Go الاقتصادية، التي تكلف أقل من 5 دولارات شهريا، لتشمل 16 دولة جديدة في منطقة آسيا.
OpenAI في خطر.. نسخ مقلدة من Sora تغمر متجر تطبيقات آبل
بعد الإقبال السريع على تطبيق Sora، حاول العديد من المحتالين في متجر آبل استغلال الفرصة لعرض تطبيقات مزيفة تحمل نفس الاسم.
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
تستعد شركة سامسونج، لإطلاق الجيل الجديد من هواتف سلسلة S، حيث من المتوقع أن تكشف عن طرازات Galaxy S26 في يناير 2026.
فضيحة تجسس جديدة.. اختراق واتساب رجل أعمال شهير ببرمجية باراجون
استهدف برنامج التجسس "باراجون" رجل الأعمال الإيطالي الشهير فرانشيسكو غايتانو كالتاجيروني، وفقا لتقارير صحفية محلية.
تسريب ضخم.. سرقة بيانات عشرات المنظمات عبر ثغرات أوراكل
كشف باحثون أمنيون في شركة جوجل، أن مجموعة من القراصنة تستهدف كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات عبر رسائل ابتزاز إلكترونية، وقد تمكنت بالفعل من سرقة بيانات من عشرات المؤسسات، في مؤشر خطير على اتساع نطاق حملة الاختراق.
تسوية ضخمة تكشف كواليس صراع إيلون ماسك ومسؤولي تويتر السابقين.. تفاصيل
أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن تسوية دعوى قضائية بقيمة 128 مليون دولار مع أربعة من كبار مسؤولي تويتر الذين تم فصلهم بعد استحواذه على الشركة في عام 2022.
تصميم فخم وابتكارات جديدة.. آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026
من المتوقع أن تكشف آبل عن أول آيفون قابل للطي في العام المقبل، مما أثار تساؤلات واسعة حول شكل الجهاز وميزاته.