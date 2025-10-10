أخبار التكنولوجيا| اختراق ضخم يكشف تسريبات مفاجئة لـ 70000 مستخدم على منصة ديسكورد.. سرقة بيانات عشرات المنظمات عبر ثغرات أوراكل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت منصة ديسكورد Discord، وهي منصة رسائل شهيرة بين لاعبي الألعاب، عن تسريب محتمل لصور بطاقات هوية لحوالي 70000 مستخدم إثر هجوم سيبراني.



أعلنت شركة OpenAI، عن توسع سريع لخطة ChatGPT Go الاقتصادية، التي تكلف أقل من 5 دولارات شهريا، لتشمل 16 دولة جديدة في منطقة آسيا.

بعد الإقبال السريع على تطبيق Sora، حاول العديد من المحتالين في متجر آبل استغلال الفرصة لعرض تطبيقات مزيفة تحمل نفس الاسم.

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق الجيل الجديد من هواتف سلسلة S، حيث من المتوقع أن تكشف عن طرازات Galaxy S26 في يناير 2026.

استهدف برنامج التجسس "باراجون" رجل الأعمال الإيطالي الشهير فرانشيسكو غايتانو كالتاجيروني، وفقا لتقارير صحفية محلية.

كشف باحثون أمنيون في شركة جوجل، أن مجموعة من القراصنة تستهدف كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات عبر رسائل ابتزاز إلكترونية، وقد تمكنت بالفعل من سرقة بيانات من عشرات المؤسسات، في مؤشر خطير على اتساع نطاق حملة الاختراق.

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن تسوية دعوى قضائية بقيمة 128 مليون دولار مع أربعة من كبار مسؤولي تويتر الذين تم فصلهم بعد استحواذه على الشركة في عام 2022.

من المتوقع أن تكشف آبل عن أول آيفون قابل للطي في العام المقبل، مما أثار تساؤلات واسعة حول شكل الجهاز وميزاته.