فن وثقافة

أحمد مجدي: مهرجان الفيوم السينمائي يتطلع ليصبح منصة عالمية للسينما والتنمية المستدامة

أحمد مجدي
أحمد مجدي
سعيد فراج

تستعد إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة لإقامة الدورة الثانية من المهرجان التي تقام في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر القادم؛ حيث يواصل المهرجان سعيه ليكون مساحة فعالة تدمج بين الفن السابع والعمل التنموي البيئي، ساعيًا إلى بناء وعي جديد ومؤثر تجاه علاقتنا بالبيئة والمناخ من خلال السينما.

وحول المبادرة يقول الفنان أحمد مجدي المستشار الفني للمهرجان، "تُعد هذه المبادرة ثمرة تعاون واسع بين القطاع الحكومي ممثلًا في الوزارات المعنية ومحافظة الفيوم، إلى جانب المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، ورواد الأعمال، والمؤثرين، والناشطين البيئيين في مصر ومختلف أنحاء العالم، وهذا التكاتف غير المسبوق يؤكد إيمان الجميع بأهمية الفن كقوة محركة للتغيير".

وتابع "مجدي" في بيان له، "بفضل هذا التعاون، يغدو المهرجان مؤهلًا لأن يصبح منصة حقيقية تدمج بين دور السينما ودورنا كمناصرين لقضايا البيئة والتنمية، الأمر الذي يسهم في فتح آفاق جديدة لمنطقة الفيوم وما حولها، من خلال مبادرات ثقافية وتنموية وسياحية ذات أثر ملموس ومستدام".

وأردف المستشار الفني للمهرجان، "نطمح في أن يخطو المهرجان سنويًا خطوة إضافية نحو التحوّل إلى مرجع رئيسي للمهرجانات السينمائية، سواء من حيث ممارسات الاستهلاك المستدام، أو تقليل البصمة الكربونية، أو إعادة التدوير، أو تعزيز ثقافة الإنتاج الصديق للبيئة، ونسعى معًا إلى المساهمة في تحول صناعة السينما في مصر والعالم إلى صناعة تراعي شروط الاستدامة البيئية".

وصرح أحمد مجدي، "لا يقتصر اهتمام مهرجان الفيوم السينمائي البيئي على الأفلام التي تتناول قضايا البيئة والمناخ فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تشجيع صناعة الأفلام بوعي بيئي في الشكل والإنتاج. فنحن نؤمن أن تبني الممارسات البيئية داخل العملية الإنتاجية لا يقل أهمية عن الرسائل التي تحملها الأفلام".

واختتم مجدي حديثه قائلا، "إننا في مهرجان الفيوم السينمائي البيئي، نضع على عاتقنا مسؤولية الجمع بين الفن والوعي، بين الإبداع والالتزام، ونؤمن أن السينما يمكن أن تكون أداة تغيير حقيقية إذا ما أُحسن استخدامها في الاتجاه الصحيح".

تقام فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم كامل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الذي حرص على توفير كل سبل النجاح للمهرجان من أجل الخروج بشكل مشرف يليق بالمحافظة وبالسينما المصرية.

مهرجان الفيوم السينمائي 

يذكر أن مهرجان الفيوم يقام برئاسة المخرج هاني لاشين وتتكون إدارة المهرجان من سيد عبد الخالق مدير المهرجان، والناقدة ناهد صلاح مديرا فنيا للمهرجان،  والإعلامية نرمين عامر أمينا عاما والدكتور سمير شاهين نائبا لرئيس المهرجان.

الفيوم مهرجان الفيوم مهرجان الفيوم السينمائي مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة أحمد مجدي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
طريقة عمل اللازانيا
فورد
اثار
