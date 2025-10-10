قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح المرشحين لانتخابات النواب بيانات الناخبين مقابل 500 جنيه| تفاصيل
بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب
183 مرشحًا أجروا الفحص الطبي لإنتخابات مجلس النواب في المنيا
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
مصر المستقبل: جهود مصر والرئيس السيسي تحقق إنجازا قياديا وإنسانيا في غزة

قال المهندس طارق عناني عضو الأمانة العامة بحزب "مصر المستقبل"، إنه في اللحظات التي تشتد فيها الأزمات وتتفاقم فيها الكوارث الإنسانية، تبرز أدوار القادة والبلدان القادرة على صنع الفارق، موضحًا أن المشهد الأخير لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بسرعة وكفاءة، وكذلك العمل على تأمين عودة النازحين، ليس مجرد حدث عابر، بل هو شهادة قوية على الفعالية والتأثير الحاسم للقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

​وأضاف "عناني"، في بيان، أن الدولة المصرية أثبتت مرة أخرى أنها الركيزة الأساسية وصمام الأمان للقضية الفلسطينية ولأمن المنطقة، موضحًا أن التحرك السريع والمباشر عبر معبر رفح، وتذليل كافة العقبات اللوجستية والسياسية لضمان تدفق شريان الحياة إلى الأشقاء في غزة، لم يكن ليتم بهذه السرعة والكفاءة لولا الجهد المصري المكثف على كافة الأصعدة.

​وأوضح أن الرئيس السيسي أظهر إرادة سياسية حاسمة ومسؤولية قومية وأخلاقية لا تقبل التأجيل، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة التي دفعت بتحقيق هذا الإنجاز الإنساني في وقت قياسي أثبتت أن مصر هي الطرف الأكثر تأثيرًا ومصداقية في إدارة هذه الأزمة المعقدة، وهذا المشهد، الذي خفف من وطأة المعاناة وقدم بصيص أمل للمنكوبين، هو نتاج مباشر للتوجيهات الرئاسية المباشرة والدبلوماسية المصرية النشطة التي عملت بصمت وإصرار.

وأكد أن ما تحقق من إغاثة سريعة وعودة آمنة للنازحين هو إنجاز قيادي وإنساني يُسجل بأحرف من نور للقيادة المصرية، ولولا جهود مصر ورئيسها، لكان المشهد الإنساني قد سار نحو طريق أكثر كارثية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

رئيس جامعة الأزهر

هل يوجد ترادف كلي في اللغة العربية؟.. رئيس جامعة الأزهر: العماء انقسموا إلى رأيين

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: المنهج الأزهري الأشعري حمى مصر من التطرف الفكري

الدكتور عبد الخالق محمد عطيفي

خطيب الجمعة: الشاب السوي والفتاة المحترمة لا يخرجان إلا من بيت قد امتلأ بالرحمة والحب

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

