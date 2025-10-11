منتخب مصر يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره غينيا بيساو، في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الأحد، في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا، مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام

وكان أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الاول لكرة القدم فتح مران الفريق اليوم السبت أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة للتصوير من الساعة 7:30 إلى الساعة حتى 7:45 دقيقة.