ناصر مندور: "قناة السويس" واحدة من الجامعات الرائدة في المنطقة

قال ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة خرج من رحمها 3 جامعات كبار، وهم بورسعيد والعريش والسويس، منوها بأن جامعة قناة السويس تضم كافة التخصصات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن القطاعات الطبية والهندسية والعلوم الأساسية والإنسانية مكتملة، مشددا على أن الجامعة تعد واحدة من الجامعات الرائدة في المنطقة.

واسترسل: كافة الجامعات تعمل في اتجاة الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، وذلك وفقا الاستراتيجية المصرية، مضيفا: الرقمنة في الجامعات أصبحت أمر أساسي، وذلك لتلبية متطلبات العصر وسرعة التحول الرقمي الذي يشهده العالم.

ولفت إلى أن جامعة قناة السويس أصبحت تعتمد على التحول الرقمي والشمول المالي في العديد من الأمور.