رياضة

تصفيات أمم إفريقيا.. منتخب مصر للسيدات يدخل معسكرا مفتوحا استعدادا لمواجهة غانا

لاعبة بيراميدز
يسري غازي

ينطلق معسكر منتخب مصر الأول للسيدات بقيادة أحمد رمضان المفتوح خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي غانا في الدور الأخير من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويعقب المعسكر المفتوح ل منتخب مصر الأول للسيدات بقيادة أحمد رمضان يومان من الراحة  17 -18 أكتوبر الجاري قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 19 الشهر ذاته.

ويضم منتخب مصر للسيدات بين صفوفه اللاعبة نادية أحمد رمضان نجلة المدير الفني لفراعنة السيدات التي كانت تشارك في دوري الجامعات الأمريكي إضافة إلى  فريق مسار وسوف تكون أحدث صفقات نادي وادي دجلة في شهر يناير المقبل.

وكان أحمد رمضان تقدم باعتذار شفهي عن استكمال مهمة قيادة منتخب السيدات الأول ثم تراجع عنها في وقت لاحق.

واستدعي منتخب مصر للكرة النسائية 10 لاعبات من صفوف النادي الأهلي وهن منة طارق ونورا خالد وحبيبة عصام ومها الدمرادش ونادين غازي وحبيبة عمر وأسماء علي وثريا اشرف وايمان حسن ورودينا عبد الرسول لمعسكره المفتوح المقرر له خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي غانا

واستدعي منتخب مصر للكرة النسائية 9 لاعبات من نادي مسار وهن حبيبة صبري وياسمين عبد العزيز وأميرة محمد وعهد طارق وحبيبة بكتاش وفرح المهدي ونور عبد الواحد السيد ومهيرة علي لمعسكره المفتوح المقرر له خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي غانا.


واستدعي أيضا منتخب مصر للكرة النسائية 3 لاعبات محترفات وهن نادية أحمد رمضان وليلى شريف ونادية صوان لمعسكريه المفتوح والمغلق المقرر لهما خلال الفترة من 13 إلى 28 أكتوبر الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي غانا في تصفيات أمم إفريقيا .

كما استدعي منتخب مصر للكرة النسائية الأول بقيادة أحمد رمضان يستدعى 7 لاعبات من وادي دجلة والذي يقوده فنيٌا أحمد رمضان وهن شروق السيد ومنة عزت وبسنت عبد العزيز ومروة توفيق وجوى عماد ونور نهاد وفرح سمير لمعسكره المفتوح المقرر له خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي غانا.

وتعذر انضمام دانا كريم  لاعبة سيو الأمريكي إلى منتخب مصر للسيدات استعدادًا لمواجهتي غانا بسبب أداء الامتحانات الدراسية وتراكم المحاضرات في جامعتها الأمريكية ما جعلها تفضّل الاعتذار عن التواجد في معسكر المنتخب خلال الفترة الحالية.

يذكر أنه تقرر إيقاف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية عقب مباريات الجولة السادسة من عمر البطولة لمدة 24 يومًا وذلك تزامنًا مع خوض منتخب مصر الأول مباراتي غانا في تصفيات أمم إفريقيا.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة ترتيب جدول دوري الكرة النسائية برصيد 12 نقطة والأهلي وصيفا بتسع نقاط ومسار ثالثا برصيد تسع نقاط أيضا.

منتخب مصر منتخب السيدات أحمد رمضان تصفيات أمم إفريقيا منتخب غانا للسيدات

