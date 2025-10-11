عرض جماهيرى لأفلام مهرجان بردية السينمائى فى ضيافة المركز القومى للسينما .. الاتنين

تحت رعاية الدكتور أحمد ه‍‍َنو وزير الثقافة تستعد إدارة مهرجان بردية السينمائى برئاسة الأستاذة عزة أبو اليزيد لتقديم أفلام المهرجان فى عرض جماهيرى مجانى بسينما الهناجر يوم الاتنين القادم الموافق 13 من شهر أكتوبر الجارى فى تمام الساعة السادسة والنصف وتأتى العروض باستضافة المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور "أحمد صالح"، ضمن فعاليات نادى سينما المرأة تحت ادارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.



ويتم عرض الأفلام الفائزة بالمهرجان بالإضافة إلى الأفلام الخاصة بالمرأة وهم:

الفيلم المصرى "إلى الأبد" للمخرج "يوحنا أشرف".

الفيلم المصرى "أمل" للمخرج "أحمد مصطفى".

الفيلم المغربى "افهمنى" للمخرج "عبد المنعم قسوح".

الفيلم الجزائرى "زهرة" للمخرج "دندان براهيم".

الفيلم المصرى "قيد" للمخرج "عدنان عمرو".

الفيلم المصرى "آيه" للمخرج "أيمن صفوت".

الفيلم المصرى "فرق توقيت" للمخرج "إسلام عصام".

الفيلم المصرى "عزيزتى رولا" للمخرجة "مارى بدير".

الفيلم العراقى "المكالمة" للمخرج "حسام الدين".

الفيلم السورى "أزمة قلبية" للمخرج "عمرو على".

ويعقب عرض الأفلام ندوة لمناقشتها يحاضر على منصتها الكاتب الكبير "محمد بغدادى"، والنجم" محسن صبرى"، والمخرج" محمد مبروك"، وتدير الندوة الناقدة الفنية "شاهندة محمد على".

هذا وقد انطلقت الدورة الثانية من المهرجان شهر سبتمبر الماضى بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت اسم الكاتب الكبير "وحيد حامد"، وكان ضيف شرف حفل الافتتاح المخرج الكبير" مروان حامد"، والنجمة "إلهام شاهين"، وتم تكريم النجمة "هالة صدقي"، والكاتب الكبير "محمد بغدادى"، والنجمة "سيمون"، والإعلامية الكبيرة "بوسى شلبى"، والنجم "محمد فهيم"، والنجم "شريف إدريس"، والمنتج السعودى "خالد الراجح".

وبحضور المخرج الكبير "خالد الحجر" والفنانة الكبيرة "عفاف رشاد" ولفيف من نجوم الفن والثقافة.

وكان مصاحبًا للفعاليات إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل "وحيد حامد"، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"، من تقديم الناقد الفنى الكببر "طارق الشناوى".

أما حفل الختام فتضمن تكريم ضيف شرف حفل الختام النجمة "نهال عنبر"، وتكريم النجم "محمد رضوان"، والمصور السينمائى الكبير "محسن أحمد".

ويجدر بالذكر أن شهدت الدروة الثانية لجنة تحكيم برئاسة مدير التصوير الكبير" سعيد شيمى"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والنجم "محسن صبرى"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والمخرج الكبير "حسن عيسى".