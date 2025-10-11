توخيل يٌفاجئ لاعبي إنجلترا بشأن قائمة كأس العالم

يرى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن اللاعبين الذين يتمتعون بجودة وشخصية استثنائية سيكون لديهم دائمًا فرصة للانضمام إلى قائمة الأسود الثلاثة في كأس العالم المقبل، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع الأمر خطوة بخطوة حاليًا لبناء الفريق.



واحتفظ توخيل بالتشكيلة التي فازت على أندورا وصربيا في تصفيات المجموعة 11 الشهر الماضي في مباراة ودية يوم الخميس الماضي ضد ويلز ومباراة في تصفيات كأس العالم ضد لاتفيا، إذ استبعد أسماء بارزة مثل جود بلينجهام وفيل فودن.



كما تسببت الإصابات في غياب القائد هاري كين وريس جيمس ونوني مادويكي، الذين تألقوا جميعا في الفوز 5-صفر على صربيا.



ورغم الغيابات، كان قرار توخيل صائبا بتحقيق إنجلترا فوزها الثامن على التوالي على ويلز في استاد ويمبلي.



وقال توخيل في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "في الوقت الحالي، الأمر يتعلق فقط باللاعبين الموجودين في المعسكر، المنافسة قائمة، وهم يستحقونها أيضا، ولازلت مقتنعًا تمامًا بأن اللاعبين الذين شاركوا في المعسكر الأخير في صربيا وضد أندورا يستحقون الوجود في هذا المعسكر، هنا يجب أن ينصب التركيز".



وأضاف: "الباب مفتوح دائما لأي شخص للانضمام ضد ويلز أجرينا أربعة تغييرات عن مباراة صربيا، اضطررنا لإجراء أربعة تغييرات، لكن الأمور مرت بسلاسة ولعب كل اللاعبين الأساسيين بنفس الحماس، سعيد لأننا أثبتنا جدارتنا، المعسكر القادم هو الترشيح التالي".



واختتم: "يأتي الترشيح، ثم يبقى الباب مفتوحا دائما للشخصيات المتميزة صاحبة الجودة، نحن الآن في أكتوبر، لذلك نسير خطوة بخطوة".