أحمد موسى: أنظار العالم تتجه إلى قمة السلام في شرم الشيخ

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل أنظار العالم تتجه إلى قمة السلام التي سوف تعقد يوم الإثنين المقبل في شرم الشيخ لتوقيع اتفاق غزة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل وسائل الإعلام الدولية والعالمية سوف تكون متواجدة في شرم الشيخ لمتابعة القمة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي وجه الشكر للرئيس الأمريكي ونالد ترامب على جهوده لوقف الحرب في غزة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك تنسيق على اعلى مستوى بين مصر والولايات المتحدة الامريكية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عندما قررت أمريكا وقف الحرب تم إيقافها"، مضيفا:" نحي جهود الدولة المصرية ومؤسساتها ".