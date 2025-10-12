الرعاية الصحية بأسوان تشارك بالتأمين الطبى لـ تعامد الشمس بـ أبوسمبل

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان عن رفع درجة الاستعداد القصوى للمشاركة في التأمين الطبي الكامل لفعاليات الحدث العالمي لتعامد الشمس على معبد أبو سمبل، والذي يُعد أحد أهم الأحداث السياحية والثقافية على مستوى العالم، وذلك في إطار دور الهيئة المحوري في تقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى من الجودة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا الإطار ترأس مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، الدكتور محمد عبد الهادي، مجموعة عمل لرفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، والتأكد من جاهزية جميع فرق العمل الطبية والفنية والإدارية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، لمتابعة التنفيذ الميداني لخطة التأمين الطبي وضمان التنسيق الكامل بين جميع قطاعات الهيئة خلال فعاليات الحدث العالمي.

تعامد الشمس

ويستعد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان لتأمين الزوار والمشاركين في هذا الحدث العالمي، من خلال تجهيز ونشر عدد من الوحدات الطبية المتنقلة المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، لتنتشر في محيط المعبد والمناطق الأكثر ارتيادًا بمدينة أبو سمبل، بما يضمن الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية الفورية.

كما تتضمن مشاركة الهيئة تنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تعريف السائحين بخدمات منظومة الرعاية الصحية في مصر، والترويج لبرنامج "نرعاك في مصر" للسياحة العلاجية، والذي يعكس رؤية الهيئة في تعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة للعلاج والاستشفاء والسياحة الصحية، إلى جانب دمج الخدمات الصحية ضمن منظومة التنمية السياحية والثقافية.

وفي السياق ذاته، تضمنت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة أسوان، والتي تضم 9 مستشفيات و89 وحدة ومركز طب أسرة بإجمالي 98 منشأة صحية، استعدادًا للتعامل مع أي طارئ خلال فترة الاحتفالات. وتم دعم أقسام الطوارئ والاستقبال بالكوادر الطبية المدربة، وتأمين الإمدادات الطبية والأدوية اللازمة لضمان استجابة فورية وسريعة لجميع الحالات.