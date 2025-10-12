الأنبا بشارة يترأس احتفال مرور 40 عامًا على خدمة وإرسالية الفرير بالبياضية

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال مرور أربعين عامًا على خدمة وإرسالية بالبياضية.

شارك في الاحتفال الأب بولس إسحق، والأب توماس عادل، راعيا الكنيسة، والفرير حبيب زريبي، الخادم الإقليمي للإخوة الفرير بالشرق الأوسط.

تضمن اليوم الفقرات المتنوعة من أجل خبرة الرسالة في خدمة الكنيسة، في شراكة مع جمعيه الصعيد للتربية والتنمية، وراهبات القلب المقدس.

وقدم صاحب النيافة كلمات الشكر والتقدير والامتنان للجميع، مشيرًا إلى أن المرسلين هم كالخميرة، لهم دور هام في تقديس العالم، ونشر ملكوت الله على الأرض في مجال التربيه، ومحو الأمية، وحِرف الشباب.