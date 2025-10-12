التفاصيل الكاملة لمقتل راعي أغنام على يد شاب بالبحيرة

شهدت مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة إثر إنهاء شاب حياة راعي أغنام، وإقدامه على الاتصال بأسرته بعد الجريمة لإبلاغهم بتنفيذها، وجلس بجوار جثة المجني عليه حتى وصلت أسرته إلى موقع الحادث.

وتم ضبط المتهم وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مدينة النوبارية، يفيد بقيام شاب بالتخلص من راعى أغنام بسبب خلافات نشبت بينهما، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لسرعة كشف غموض الواقعة، وبالفحص تبين أنه نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه قام على أثرها المتهم بتوجيه طعنات نافذة حتى سقط قتيلا.

ثم اتصل المتهم بأهلية المجني عليه وأبلغهم أنه قام بقتله، وتم ضبط المتهم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.