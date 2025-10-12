قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فعل يمنعك من غضب الله.. أوصى به النبي
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
وزير الزراعة يشارك في افتتاح فعاليات النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه

شيماء مجدي

شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه"، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وتنظمه وزارة الموارد المائية والري، ويستمر حتى ١٦ أكتوبر الجاري تحت شعار "الابتكار في مواجهة التحديات المائية"، حيث يعقد برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل، فضلا عن عدد من المحافظين، وكبار المسئولين.

وتأتي مشاركة وزير الزراعة في هذا المحفل الدولي،  الذي يجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم – تأكيدا على الأهمية القصوى للتكامل بين قطاعي المياه والزراعة، حيث تُعد الأنشطة الزراعية، هي الأكير في استهلاك الموارد المائية، مما يضع ملف الإدارة المستدامة للمياه وترشيد الاستهلاك على رأس أولويات استراتيجية الوزارة.

ويتضمن الأسبوع عقد عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات علمية وبحثية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين صانعي القرار والعلماء والباحثين والمهتمين بمجال المياه. كما يشهد الحدث هذا العام مشاركة متميزة من منظمات دولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الشركاء الدوليين في قطاع المياه.

وتبرر هذه الفعالية الدولية الدور الريادي لمصر في طرح المبادرات والحلول الإقليمية المتعلقة بإدارة المياه، خصوصًا في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ، والنمو السكاني، وتزايد الطلب على المياه.

الزراعة وزير الزراعة أسبوع القاهرة للمياه

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

