وزير الزراعة يشارك في افتتاح فعاليات النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه

شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه"، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري، ويستمر حتى ١٦ أكتوبر الجاري تحت شعار "الابتكار في مواجهة التحديات المائية"، حيث يعقد برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل، فضلا عن عدد من المحافظين، وكبار المسئولين.

وتأتي مشاركة وزير الزراعة في هذا المحفل الدولي، الذي يجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم – تأكيدا على الأهمية القصوى للتكامل بين قطاعي المياه والزراعة، حيث تُعد الأنشطة الزراعية، هي الأكير في استهلاك الموارد المائية، مما يضع ملف الإدارة المستدامة للمياه وترشيد الاستهلاك على رأس أولويات استراتيجية الوزارة.

ويتضمن الأسبوع عقد عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات علمية وبحثية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين صانعي القرار والعلماء والباحثين والمهتمين بمجال المياه. كما يشهد الحدث هذا العام مشاركة متميزة من منظمات دولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الشركاء الدوليين في قطاع المياه.

وتبرر هذه الفعالية الدولية الدور الريادي لمصر في طرح المبادرات والحلول الإقليمية المتعلقة بإدارة المياه، خصوصًا في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ، والنمو السكاني، وتزايد الطلب على المياه.