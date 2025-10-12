صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية الخلايلة في صان الحجر

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتنظيم قافلة طبية علاجية مجانية شاملة بقرية الخلايلة بمدينة صان الحجر وتوقيع الكشف الطبى على (1303) مريض من أهالى القرية والقرى المجاورة وصرف العلاج اللازم لهم، لافتاً إلى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقوافل الطبية حفاظاً على صة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية المجانية بقرية الخلايلة بمدينة صان الحجر والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين اشتملت علي عدد ١١ عيادة ، بها ١٠ تخصصات طبية وهم " الباطنة،الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة ، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان" وتخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على1303 وذلك من أهالي القرية والقرى المجاورة وتم صرف العلاج اللازم لهم.

تأتي هذه القوافل ضمن خطة الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المناطق النائية والمحرومة، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية في دعم القطاع الصحي بما يحقق التنمية الصحية المستدامة.