بقرار جمهوري.. تعيين نادر خزام عضوًا بمجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 575 لسنة 2025، بتعيين نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة الكازار للتطوير العمراني، عضوًا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة تضم 100 شخصية من ذوي الخبرات والكفاءات التي يختارها رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام القانون.

وطبقا لبيان صادر عن الشركة يأتي هذا التعيين تقديرًا لمسيرة نادر خزام المهنية المتميزة، وخبراته الكبيرة في قطاع التطوير العمراني والاستثمار العقاري، حيث يُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في هذا المجال. ويُتوقع أن يساهم خزام بخبراته في إثراء مناقشات مجلس الشيوخ، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة على الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، لدعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.