محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رفع المخلفات من الشوارع أولا بأول

وجه الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع أول بأول؛ فقد تم منذ بداية شهر أكتوبر رفع نحو 50 ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع، بالإضافة إلى رفع نحو 144 طن مخلفات طبية خطرة.

هذا وقد شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة متابعة استقبال والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الخط الساخن الذي تم تخصيصه من قبل شركة النظافة لاستقبال الشكاوى وهو : 17696، هذا بالإضافة إلى أرقام خدمة العملاء بشركة نهضة مصر وهي :

(03-3624070 - 01227666685- 03-3603999)، حيث تم استقبال 123 شكوى منذ بداية تشغيل الخط الساخن والاستجابة إلى 95٪ منها.