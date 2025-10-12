منال سلامة: السعادة مش امتلاك كل حاجة بل في الرضا بكل اللي عندك

شاركت الفنانة منال سلامة، صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، مؤكدة على أهمية الرضا للتوصل إلى السعادة.

وعلقت منال سلامة على الصورة قائلة: “السعادة مش امتلاك كل حاجة، السعادة في الرضا بكل اللي عندك”.

آخر أعمال الفنانة منال سلامة

وكان اخر اعمال الفنانة منال سلامة هو مسلسل صيد العقارب، والذي عرض رمضان قبل الماضي، وقامت ببطولته غادة عبد الرازق.

مسلسل “صيد العقارب” وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.